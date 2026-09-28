C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 10,47 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 10,21 USD. Bei 10,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 108'839 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 20,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 93,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 26,65 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.12.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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