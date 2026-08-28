C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend mit Kursplus

Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 10,39 USD. Bei 10,79 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 466'501 C3ai-Aktien.

Bei 20,22 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 94,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,68 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.06.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -52,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 51.60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108.72 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 02.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 08.09.2027 erwartet.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,787 USD je C3ai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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