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28.08.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Nachmittag fester

C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von C3ai gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 10,50 USD.

C3.ai
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Um 16:28 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 10,50 USD nach oben. Die C3ai-Aktie legte bis auf 10,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 190'087 C3ai-Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 20,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 92,57 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (7,68 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.06.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 108.72 Mio. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2026 erfolgen. C3ai dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 08.09.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,787 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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