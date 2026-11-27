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27.11.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai am Abend fester
Die Aktie von C3ai zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 10,22 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 10,22 USD zu. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,32 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 628'487 C3ai-Aktien.
Am 11.12.2025 markierte das Papier bei 16,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 60,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 24,85 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 52.38 Mio. USD, gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -25,45 Prozent präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können C3ai-Anleger Experten zufolge am 08.12.2027 werfen.
Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,760 USD je C3ai-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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