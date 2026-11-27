Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 10,22 USD. Bei 10,32 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,20 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74'273 Stück gehandelt.

Am 11.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,40 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,68 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der C3ai-Aktie 24,85 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 02.09.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -25,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte C3ai am 02.12.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 08.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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