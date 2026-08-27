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C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049

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27.08.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai steigt am Donnerstagabend stark

C3ai Aktie News: C3ai steigt am Donnerstagabend stark

Die Aktie von C3ai zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die C3ai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,1 Prozent auf 10,39 USD.

C3.ai
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Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,1 Prozent auf 10,39 USD. Die C3ai-Aktie legte bis auf 10,47 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,93 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 499'967 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 20,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 48,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 7,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,08 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. C3ai liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 108.72 Mio. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 02.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 08.09.2027 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,787 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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