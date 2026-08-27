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27.08.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit C3ai ein

C3ai Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit C3ai ein

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von C3ai. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,8 Prozent im Plus bei 10,26 USD.

C3.ai
8.29 CHF 4.86%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 10,26 USD zu. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,28 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 230'754 C3ai-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 49,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,15 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.06.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 108.72 Mio. USD gelegen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von C3ai wird am 02.09.2026 gerechnet. Am 08.09.2027 wird C3ai schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,787 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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