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26.10.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai am Montagabend mit grünen Vorzeichen

C3ai Aktie News: C3ai am Montagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von C3ai zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von C3ai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,8 Prozent auf 12,94 USD.

C3.ai
10.30 CHF 2.89%
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Das Papier von C3ai legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,8 Prozent auf 12,94 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 13,04 USD. Bei 12,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 527'497 C3ai-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,63 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 30,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 68,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 02.09.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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