C3ai Aktie News: C3ai zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 12,91 USD zu. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,04 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,37 USD. Bisher wurden via New York 323'835 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 18,63 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 44,31 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 7,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 02.09.2026 lud C3ai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,86 USD je Aktie gewesen. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.38 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 vorlegen.

2027 dürfte C3ai einen Verlust von -0,760 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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