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26.08.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Abend schwächer

C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 9,60 USD ab.

C3.ai
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Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,9 Prozent auf 9,60 USD. Bei 9,49 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,60 USD. Zuletzt wechselten 314'775 C3ai-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 20,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 52,52 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,68 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 03.06.2026 äusserte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,79 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 51.60 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -52,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 108.72 Mio. USD umsetzen können.

Die C3ai-Bilanz für Q1 2027 wird am 02.09.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 08.09.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,787 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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