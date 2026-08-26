C3ai Aktie News: C3ai verliert am Nachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die C3ai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 9,69 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 9,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,60 USD. Zuletzt wurden via New York 103'525 C3ai-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,22 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 108,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,68 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 20,74 Prozent Luft nach unten.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.06.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51.60 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -52,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.72 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von C3ai wird am 02.09.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 08.09.2027.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,787 USD je C3ai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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