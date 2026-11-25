Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 10,09 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die C3ai-Aktie bei 10,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 487'628 C3ai-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.12.2025 auf bis zu 16,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (7,68 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 23,89 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -25,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70.26 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.38 Mio. USD.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von C3ai rechnen Experten am 08.12.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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