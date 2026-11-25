Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 4,3 Prozent auf 9,42 USD nach. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 9,22 USD. Bei 9,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 123'790 Stück.

Am 11.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,40 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,10 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,86 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -25,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte C3ai möglicherweise am 08.12.2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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