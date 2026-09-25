C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend mit Verlusten

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 10,59 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,32 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 10,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 365'786 C3ai-Aktien.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,93 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 7,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 37,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 02.09.2026 äusserte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,760 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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