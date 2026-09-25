C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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25.09.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag in Rot
Die Aktie von C3ai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 10,62 USD ab.
Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 10,62 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 10,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,70 USD. Zuletzt wechselten 75'924 C3ai-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 20,22 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 90,49 Prozent Luft nach oben. Bei 7,68 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,65 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 02.09.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 52.38 Mio. USD, gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -25,45 Prozent präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2026 erfolgen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,760 USD je C3ai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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