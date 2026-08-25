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25.08.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit negativen Vorzeichen

C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von C3ai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 9,76 USD.

C3.ai
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Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 3,5 Prozent auf 9,76 USD nach. Die grössten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 9,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,03 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 232'949 Stück.

Bei einem Wert von 20,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 107,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 7,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,31 Prozent.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. C3ai liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 108.72 Mio. USD gelegen.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 02.09.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 08.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2027 -0,787 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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