C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 9,99 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die C3ai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,91 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,03 USD. Bisher wurden heute 96'273 C3ai-Aktien gehandelt.

Bei 20,22 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 102,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 30,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.06.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 51.60 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -52,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 108.72 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 02.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 08.09.2027.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,787 USD je C3ai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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