Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 9,79 USD. Bei 9,70 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,78 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 553'363 C3ai-Aktien.

Bei 16,40 USD markierte der Titel am 11.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (7,68 USD). Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 27,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 02.09.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von C3ai wird am 09.12.2026 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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