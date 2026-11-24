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24.11.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: Anleger schicken C3ai am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 9,93 USD ab.
Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 9,93 USD abwärts. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,70 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,78 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 317'594 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.12.2025 markierte das Papier bei 16,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,16 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 02.09.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,760 USD je C3ai-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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