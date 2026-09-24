C3ai Aktie News: C3ai verzeichnet am Abend Verluste

Um 20:26 Uhr fiel die C3ai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 10,69 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die C3ai-Aktie bis auf 10,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,79 USD. Bisher wurden via New York 251'540 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 39,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 02.09.2026 vor. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.38 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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