C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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24.09.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 10,75 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 10,75 USD. Die C3ai-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,63 USD nach. Bei 10,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77'814 C3ai-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 20,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,09 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 02.09.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD gegenüber -0,86 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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