Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 7,8 Prozent auf 9,84 USD. In der Spitze gewann die C3ai-Aktie bis auf 10,17 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 604'248 C3ai-Aktien.

Bei 16,40 USD markierte der Titel am 11.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 66,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,68 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 02.09.2026. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 52.38 Mio. USD, gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -25,45 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 09.12.2026 erwartet.

Der Verlust 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,760 USD je C3ai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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