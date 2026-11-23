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23.11.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai bricht am Montagnachmittag nach oben aus
Die Aktie von C3ai gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 8,2 Prozent auf 9,88 USD.
Das Papier von C3ai konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 8,2 Prozent auf 9,88 USD. In der Spitze gewann die C3ai-Aktie bis auf 9,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,77 USD. Bisher wurden via New York 199'632 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,68 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,27 Prozent.
C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 02.09.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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