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23.10.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 12,22 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die C3ai-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 12,22 USD zu. Die C3ai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,24 USD. Mit einem Wert von 11,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 376'543 C3ai-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 18,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 52,45 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 7,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 37,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 02.09.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -25,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70.26 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.38 Mio. USD.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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