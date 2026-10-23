C3ai Aktie News: C3ai am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 11,94 USD. In der Spitze büsste die C3ai-Aktie bis auf 11,84 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,90 USD. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 116'216 Aktien.

Bei 18,63 USD markierte der Titel am 29.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 35,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 7,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 55,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je C3ai-Aktie. C3ai veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -25,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.38 Mio. USD im Vergleich zu 70.26 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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