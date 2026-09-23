C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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23.09.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Abend nordwärts
Die Aktie von C3ai zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von C3ai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 10,97 USD.
Um 20:26 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 10,97 USD nach oben. Kurzfristig markierte die C3ai-Aktie bei 10,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 273'078 C3ai-Aktien.
Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 20,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 84,40 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 42,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 02.09.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 52.38 Mio. USD, gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -25,45 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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C3.ai am 23.09.2026
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