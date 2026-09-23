C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Nachmittag tiefer

Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 10,75 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte C3ai-Aktie bei 10,73 USD. Bei 10,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 102'818 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,22 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 88,09 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 52.38 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.26 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 09.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2027 dürfte C3ai einen Verlust von -0,760 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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