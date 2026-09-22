C3ai Aktie News: C3ai schiebt sich am Dienstagabend vor

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 10,86 USD zu. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,11 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 371'152 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,22 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 86,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 29,25 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 lud C3ai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 52.38 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -25,45 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher