C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,86 USD. Bei 11,11 USD erreichte die C3ai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 191'284 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 46,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Abschläge von 29,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -25,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70.26 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52.38 Mio. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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