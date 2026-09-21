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21.09.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai präsentiert sich am Montagabend fester

C3ai Aktie News: C3ai präsentiert sich am Montagabend fester

Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,0 Prozent auf 10,90 USD.

C3.ai
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Um 20:26 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 10,90 USD nach oben. Bei 10,97 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,74 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 351'868 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 20,22 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 46,12 Prozent niedriger. Bei 7,68 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 41,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -0,760 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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