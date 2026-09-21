C3ai Aktie News: C3ai legt am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 10,77 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die C3ai-Aktie bei 10,78 USD. Bei 10,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 134'221 C3ai-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,22 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 46,74 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 28,69 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 52.38 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 70.26 Mio. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2026 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,760 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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