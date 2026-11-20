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20.11.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai knickt am Abend ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 6,8 Prozent auf 9,36 USD.
Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 6,8 Prozent auf 9,36 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die C3ai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,32 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 9,87 USD. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 523'848 Aktien.
Bei 16,40 USD markierte der Titel am 11.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 02.09.2026 vor. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -25,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.26 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -0,760 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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C3.ai am 20.11.2026
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