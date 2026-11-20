Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 9,96 USD. In der Spitze fiel die C3ai-Aktie bis auf 9,71 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,87 USD. Zuletzt wurden via New York 151'114 C3ai-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,40 USD) erklomm das Papier am 11.12.2025. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 39,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -25,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.26 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 09.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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