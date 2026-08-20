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20.08.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai verbilligt sich am Abend

C3ai Aktie News: C3ai verbilligt sich am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von C3ai. Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 10,25 USD.

C3.ai
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 10,25 USD. Die C3ai-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,04 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,30 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 219'525 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,22 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,36 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 25,04 Prozent Luft nach unten.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 03.06.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -52,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 51.60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 108.72 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.09.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,787 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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