C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 10,11 USD. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 10,11 USD. Mit einem Wert von 10,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 91'284 C3ai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 100,00 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 24,04 Prozent Luft nach unten.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 03.06.2026 lud C3ai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,79 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -52,54 Prozent auf 51.60 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108.72 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.09.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,787 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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