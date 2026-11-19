Um 20:26 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 10,12 USD. Die C3ai-Aktie legte bis auf 10,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 526'084 C3ai-Aktien.

Bei 16,40 USD markierte der Titel am 11.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 7,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 24,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 02.09.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD gegenüber -0,86 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -25,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.26 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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