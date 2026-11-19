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19.11.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai bricht am Nachmittag nach oben aus
Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 6,2 Prozent auf 10,64 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 6,2 Prozent auf 10,64 USD zu. Bei 10,78 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,15 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 189'468 C3ai-Aktien.
Am 11.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,14 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 7,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,82 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 äusserte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,86 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 52.38 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -25,45 Prozent verringert.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 präsentieren.
In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,760 USD je C3ai-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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