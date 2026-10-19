C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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19.10.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Montagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 11,31 USD ab.
Die C3ai-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 11,31 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die C3ai-Aktie bis auf 11,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,36 USD. Bisher wurden via New York 283'209 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 18,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 66,12 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 32,07 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.09.2026 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.38 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.
Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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