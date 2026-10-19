C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,37 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die C3ai-Aktie bei 11,50 USD. Bei 11,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 133'195 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 18,78 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 39,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 7,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 32,45 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 02.09.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,86 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 52.38 Mio. USD, gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -25,45 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 09.12.2026 erwartet.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,760 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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