C3ai Aktie News: C3ai am Abend in Grün

Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 10,18 USD. In der Spitze gewann die C3ai-Aktie bis auf 10,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,90 USD. Zuletzt wurden via New York 303'502 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,22 USD an. Gewinne von 98,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,68 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,56 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 03.06.2026 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -52,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 51.60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108.72 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.09.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,787 USD je C3ai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher

Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt