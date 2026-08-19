C3ai Aktie News: C3ai büsst am Mittwochnachmittag ein

Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 9,83 USD. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 9,75 USD. Bei 9,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73'370 Stück gehandelt.

Bei 20,22 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die C3ai-Aktie derzeit noch 105,80 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.06.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -52,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 51.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 108.72 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die C3ai-Bilanz für Q1 2027 wird am 09.09.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,787 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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