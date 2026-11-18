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18.11.2026 20:27:14
C3ai Aktie News: C3ai legt am Abend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von C3ai. Zuletzt stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,03 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 10,03 USD. Die C3ai-Aktie legte bis auf 10,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 222'738 C3ai-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2025 bei 16,40 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,51 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 7,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 30,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.26 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 09.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -0,760 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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C3.ai am 18.11.2026
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