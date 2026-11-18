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18.11.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai legt am Mittwochnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 10,02 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 10,02 USD. Im Tageshoch stieg die C3ai-Aktie bis auf 10,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,87 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 92'578 C3ai-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2025 bei 16,40 USD. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 38,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 7,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 äusserte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.38 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.
In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 -0,760 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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C3.ai am 18.11.2026
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