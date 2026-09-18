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18.09.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend nahezu unverändert

C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,79 USD.

C3.ai
8.79 CHF -0.62%
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die C3ai-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 10,79 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 11,08 USD. Die Abwärtsbewegung der C3ai-Aktie ging bis auf 10,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,86 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 574'790 C3ai-Aktien.

Bei 20,22 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,68 USD am 31.03.2026. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 40,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat C3ai im vergangenen Quartal 52.38 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C3ai 70.26 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte C3ai am 09.12.2026 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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