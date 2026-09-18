Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’380 0.9%  Bitcoin 66’738 5.9%  Dollar 0.8230 0.0%  Öl 103.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Analysten verdoppeln KI-Prognose: SpaceX-Aktie setzt Erholungsversuch nur zeitweise fort
Adecco-Aktie: Moody's bestätigt "Baa1"-Kreditrating - Ausblick auf "negativ" gesenkt
VW-Aktie gibt kräftig ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Galderma-Aktie im Blick: CEO erwartet weiterhin hohes Umsatzwachstum
Suche...
Plus500 Depot

C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 16:29:00

C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Nachmittag südwärts

C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von C3ai. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 10,67 USD.

C3.ai
8.79 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 10,67 USD. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,62 USD ab. Mit einem Wert von 10,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199'771 C3ai-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,68 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 28,02 Prozent Luft nach unten.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,86 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu C3.ai Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten