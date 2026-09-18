C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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18.09.2026 16:29:00
C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von C3ai. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 10,67 USD.
Die C3ai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 10,67 USD. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,62 USD ab. Mit einem Wert von 10,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199'771 C3ai-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,68 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 28,02 Prozent Luft nach unten.
Nachdem C3ai seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. C3ai liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,60 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,86 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.26 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,760 USD je C3ai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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