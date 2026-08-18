C3ai Aktie News: C3ai am Abend auf grünem Terrain

Im New York-Handel gewannen die C3ai-Papiere um 20:26 Uhr 1,1 Prozent. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,84 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,59 USD. Bisher wurden heute 307'487 C3ai-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 20,22 USD. Mit einem Zuwachs von 106,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 21,71 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. C3ai liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,79 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51.60 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -52,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.72 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die C3ai-Bilanz für Q1 2027 wird am 09.09.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2027 ein Verlust in Höhe von -0,787 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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