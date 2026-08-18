C3ai Aktie News: Anleger schicken C3ai am Dienstagnachmittag ins Minus

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 9,65 USD. Zwischenzeitlich weitete die C3ai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,59 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,59 USD. Zuletzt wurden via New York 107'196 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 109,53 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 20,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.06.2026 vor. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -52,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 51.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 108.72 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.09.2026 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,787 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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