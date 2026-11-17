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17.11.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai knickt am Dienstagabend ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 6,2 Prozent auf 10,02 USD abwärts.
Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 6,2 Prozent auf 10,02 USD ab. In der Spitze fiel die C3ai-Aktie bis auf 9,77 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 644'469 C3ai-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,40 USD) erklomm das Papier am 11.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 7,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 23,35 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. C3ai veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,86 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -25,45 Prozent zurück. Hier wurden 52.38 Mio. USD gegenüber 70.26 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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C3.ai am 17.11.2026
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