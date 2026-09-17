C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049
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17.09.2026 20:27:13
C3ai Aktie News: C3ai schiebt sich am Donnerstagabend vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von C3ai. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 10,74 USD zu.
Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 10,74 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,90 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,63 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 267'130 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 20,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 46,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.
C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. C3ai gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 52.38 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 70.26 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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