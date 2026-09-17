Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 0.0%  SPI 19’706 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’602 -0.5%  Euro 0.9467 0.1%  EStoxx50 6’300 -0.4%  Gold 4’395 1.2%  Bitcoin 64’479 2.3%  Dollar 0.8247 0.1%  Öl 102.8 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Avalanche von vor 1 Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren bedeutet
Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Suche...
ETF Sparplan

C3.ai Aktie 58396003 / US12468P1049

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 20:27:13

C3ai Aktie News: C3ai schiebt sich am Donnerstagabend vor

C3ai Aktie News: C3ai schiebt sich am Donnerstagabend vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von C3ai. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 10,74 USD zu.

C3.ai
8.84 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 10,74 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,90 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 10,63 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 267'130 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 20,22 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 46,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 7,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. C3ai gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 52.38 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 70.26 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2027 wird am 09.12.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu C3.ai Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten