C3ai Aktie News: C3ai präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 10,72 USD nach oben. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,77 USD aus. Mit einem Wert von 10,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 77'042 C3ai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,22 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 88,62 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,68 USD. Mit Abgaben von 28,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. C3ai veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,86 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -25,45 Prozent auf 52.38 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 70.26 Mio. USD gelegen.

Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2027 einen Verlust in Höhe von -0,760 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

C3.ai-Aktie tiefrot: Gewinn und Umsatz deutlich unter den Schätzungen

C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Aktie höher